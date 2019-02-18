İşlenmiş gıdalar beyne zarar veriyor! Şeker beyni yaşlandırır...







ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, beynin şifresini araştırdı. İşlenmiş gıdaların ve tahılların beyne zarar verdiğini açıkladı. Şekerin, beyin hücrelerine zarar verdiğini belirten Dr. Perlmutter, meyve bile yenmemesi gerektiğini anlattı. Şu bilgileri paylaştı: Şeker... Bir kase mısır gevreği ya da bir dilim üzümlü kek... Tüm bu lezzetler, iştah kabartsa da vücuda zarar veriyor. Bel bölgesinde yağlanma ve obeziteye neden olan şekerli besinler, beyne de zarar veriyor. Bu besinlerdeki şeker, elbette meyve ve balda bulunanlar kadar doğal değil. Sağlığımızı asıl tehdit eden çaya kahveye attığımız sofra şekeri olarak geçen tatlandırıcılar. Früktoz oranı yüksek olan mısır şurubu, meşrubatlarda bolca bulunur ve obezitenin asıl nedenidir.