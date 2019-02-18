İcralık kütüphane

Çanakkale'de Gelibolu Belediyesi'ne ait kütüphane olarak kullanılan eski üniversite binası icralık oldu. Yazıcızade Mahallesi 177 ada 56 parselde bulunan 4 katlı binanın olduğu parsel, borçlu CHP belediyesi adına icradan satışa çıkarıldı. Bina bir dönem Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak da kullanılmıştı. Marmara Denizi'ne 300 metre mesafede, bin 250 metrekare alana sahip olan 5 milyon 900 bin 312 lira değerindeki alan 2 milyon 950 bin 156 lira ihale bedeli ile Gelibolu İcra Dairesi tarafından 2'nci kez satışa çıktı. İcraburada. com sahibi Caner Çakı, arazinin bir dönem okul daha sonra ise kütüphane olarak kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu tarz ihalelerle az da olsa karşılaşıyoruz. Sadece özel sektör değil, belediyeler de borçları nedeni ile icralık olabiliyor. Aslında bu tarz ihalelere hayırsever işadamlarının katılarak satın almaları ve o kütüphanenin yenilenerek tekrar bölge halkının hizmetine açılması güzel olurdu."



​MEVLÜT YÜKSEL