Bugünkü
Takvim

Havalimanı için yeşil hamle

Havalimanı için yeşil hamle
İstanbul Havalimanı için 5 yılda 5 bin hektar alana 10 milyon ağaç dikilecek. Havalimanı'nı yapan İGA firması İstanbul, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Konya'da ağaçlandırma yapacak, Çatalca'da 50 hektarlık alana 80 bin fidan dikilecek. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Asıl hedef 5 yılda 5 bin hektar ağaçlandırma projesinin ilk adımı niteliğinde. Ağaç sayısının 5-10 milyonu bulması öngörülüyor" dedi. İnşaat alanı 76.5 kilometrekare olan 'nin vizyon projesi 'nın üçte ikisi kadar alanda ağaçlandırma yapılıyor.

Hazal ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHavalimanı için yeşil hamle
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri