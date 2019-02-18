Havalimanı için yeşil hamle

İstanbul Havalimanı için 5 yılda 5 bin hektar alana 10 milyon ağaç dikilecek. Havalimanı'nı yapan İGA firması İstanbul, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Konya'da ağaçlandırma yapacak, Çatalca'da 50 hektarlık alana 80 bin fidan dikilecek. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Asıl hedef 5 yılda 5 bin hektar ağaçlandırma projesinin ilk adımı niteliğinde. Ağaç sayısının 5-10 milyonu bulması öngörülüyor" dedi. İnşaat alanı 76.5 kilometrekare olan Türkiye'nin vizyon projesi İstanbul Havalimanı'nın üçte ikisi kadar alanda ağaçlandırma yapılıyor.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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