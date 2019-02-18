Boynuna doladım

'nin Colorado eyaletinde geçtiğimiz 4 Şubat günü dışarıya çıkanKauffman, Colorado Doğa ve Vahşi Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen basın konferansında yaşadıklarını anlattı.Kedi sahibi olan Kauffman,ve bu sebeple aslanın arka bacaklarını etkisiz hale getirdiğini, sağ bacağını boynuna dolayarak boğduğunu ve bir süre sonra hayvanınsöyledi.