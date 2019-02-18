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Boynuna doladım

Dağ aslanını boğdu, anlattıkları şoke etti.

Boynuna doladım
ABD'nin Colorado eyaletinde geçtiğimiz 4 Şubat günü dışarıya çıkan Travis Kauffman, koşu sırasında karşılaştığı dağ aslanı tarafından saldıraya uğradı ve vahşi hayvanı boğarak öldürdü. Kauffman, Colorado Doğa ve Vahşi Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen basın konferansında yaşadıklarını anlattı.



Kedi sahibi olan Kauffman, kedilerin arka bacaklarındaki tırnakların oldukça tehlikeli olduğunu bildiğini ve bu sebeple aslanın arka bacaklarını etkisiz hale getirdiğini, sağ bacağını boynuna dolayarak boğduğunu ve bir süre sonra hayvanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

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