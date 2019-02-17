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Yalnız son!

Yalnız son!
İstanbul Kartal'da iç mimar Eda Yamanarslan (30), önceki gece oturduğu rezidansın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Site güvenliğinin ifadesine göre siteye yalnız gelen kadın aynı zamanda alkollüydü. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kadının o gece siteye yalnız geldiğini belirledi. Eda Yamanarslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis, genç kadının ölümünü araştırıyor.

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