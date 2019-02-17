Sağlıklı kalbin şifresi: 40 şınav

Güçlü bir kalbe sahip olmanın yolu egzersiz yapmaktan geçiyor. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sağlıklı bir kalbin nasıl anlaşılacağının şifresini veriyor. Araştırmacılar, tek seferde 40 şınav çekebilen 40 yaş ve üzeri erkeklerin kalbinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Üstelik bu erkeklerin kalp krizi geçirme riskinin yüzde 96 daha az olduğunu dile getiriyor. Günde 10 tane şınav çekmenin de kalp krizi ve inme riskini azalttığını belirtiyor.
SPOR YAPAN ERKEKLERE 'KRİZ' UĞRAMIYOR
Harvard'lı araştırmacılar, 40 şınav çekebilen erkeklerin kalbinin daha güçlü olduğunu söyledi.
SPOR YAPAN ERKEKLERE 'KRİZ' UĞRAMIYOR
Harvard'lı araştırmacılar, 40 şınav çekebilen erkeklerin kalbinin daha güçlü olduğunu söyledi.
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