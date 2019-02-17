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Limon güzeli

Limon güzeli
Victoria's Secret meleklerinden Hadid, dünyanın en çok kazanan mankenlerindendi. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken genç modelin zayıflık sırrını herkes merak etti. Hamburger ve pizza tutkunu olan Bella, defilelerden önce arınmak için doğal yöntemlere başvurduğunu söyledi. Güne limonlu su içerek başladığını belirten Hadid, bu sayede vücudunu toksinlerden temizlediğini dile getirdi.

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