Eski eşinin kızını kaçırdığını ileri süren adam, yetkililerden yardım istedi. Olay Adana'da meydana geldi. Belediye işçisi Cem Kulaklıoğlu (36), 2010 yılında boşandığı P.Ç.'nin (30), velayeti kendisinde olan kızı F.K.'yi (13) kaçırdığını iddia etti. 28 Ocak günü eski eşinin kendisini aradığını, kızını özlediğini ve 2 günlüğüne görmek istediğini söylediğini belirten Kulaklıoğlu, "Velayeti bende olan çocuğumu özlediğini söyleyerek 2 günlüğüne aldı. Daha sonra bir daha geri getirmedi. Çocuğumun bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. Baba, kızını P.Ç. ve yeni eşinin kızını kaçırdığını öne sürdü. Kulaklıoğlu, "'Çocuğu almak istiyorsan evi üstüme yapacaksı' dedi. Yeni eşiyle birlikte hareket ediyorlar. 28 Ocak günü çocuğumu aldı ve o günden beri ortada yoklar. İkisine ve yetkililere sesleniyorum, çocuğumu teslim etsinler" dedi.
- Yaşam
- 17.02.2019
- Gazete
Kız kaçıran!
Adana’da bir baba, eski eşinin, velayeti kendisinde olan kızını kaçırdığını iddia etti. Kadın ve yeni kocasına seslendi: Çocuğumu teslim edin...
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