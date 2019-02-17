Kadınların sinsi düşmanı: Miyom! Adet düzensizliği ciddi hastalıkların belirtisi olabilir...





Kadınların sık karşılaştığı ancak genellikle ihmal ettiği adet düzensizliği, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, her 4 kadından birinin adet düzensizliği yaşadığını söylüyor. 21-35 gün arasında seyreden normal adet döngüsünün ortalama 3-7 gün sürdüğünü, bu tanımın dışındaki tüm durumların adet düzensizliği olarak kabul edildiğini belirtiyor.