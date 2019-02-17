Kadınların sık karşılaştığı ancak genellikle ihmal ettiği adet düzensizliği, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, her 4 kadından birinin adet düzensizliği yaşadığını söylüyor. 21-35 gün arasında seyreden normal adet döngüsünün ortalama 3-7 gün sürdüğünü, bu tanımın dışındaki tüm durumların adet düzensizliği olarak kabul edildiğini belirtiyor.
- Yaşam
- 17.02.2019
- Gazete
Kadınların sinsi düşmanı: Miyom! Adet düzensizliği ciddi hastalıkların belirtisi olabilir...
Çoğu zaman anne olmayı bile engelleyen miyomlar, adet düzensizliği ile belirti veriyor. Her 4 kadından birinin yaşadığı adet düzensizlikleri, ciddi hastalıkların işareti olabiliyor.
- Korkunç olay! Köpekler yaşlı kadını öldürdü
- İstanbul’da büyük soygun! Kilolarca altını çaldılar
- On Numara çekiliş sonuçları açıklandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.