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Kadınların sinsi düşmanı: Miyom! Adet düzensizliği ciddi hastalıkların belirtisi olabilir...

Çoğu zaman anne olmayı bile engelleyen miyomlar, adet düzensizliği ile belirti veriyor. Her 4 kadından birinin yaşadığı leri, ciddi hastalıkların işareti olabiliyor.



Kadınların sık karşılaştığı ancak genellikle ihmal ettiği adet düzensizliği, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, her 4 kadından birinin adet düzensizliği yaşadığını söylüyor. 21-35 gün arasında seyreden normal adet döngüsünün ortalama 3-7 gün sürdüğünü, bu tanımın dışındaki tüm durumların adet düzensizliği olarak kabul edildiğini belirtiyor.

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