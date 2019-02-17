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Canlı reflektör

İstanbul 'da dün akşam yaşanan olayda, bir aracın lastiği patladı. Sürücü yedek lastiği takmak için sağa çekip durdurdu. Yanında bulunan akrabası da herhangi bir kaza yaşanmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Genç adam, yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı. Canını tehlikeye atan genç, "Karadenizli taktiği, hem beyaz yanıyor hem de kırmızı yanıyor. Bu saatte beyaz daha dikkat çeker diye tercih ettim. Kendim Giresunluyum" dedi.

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