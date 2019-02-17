Baba besinler!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, sperm kalitesini artıran besinleri sıralıyor:
Muz: Libidoyu ve cinsel isteği arttırır.
Kuşkonmaz: Testosteron seviyesini artırır.
Yumurta: Kısırlığı engeller.
Kırmızı et: Sperm kalitesini destekler.
Bitkisel yağlar: Sperm seviyesi arttırır.
Ispanak: Testosteron seviyesini yükseltir.
Bitter çıkolata: Testosteronu
Muz: Libidoyu ve cinsel isteği arttırır.
Kuşkonmaz: Testosteron seviyesini artırır.
Yumurta: Kısırlığı engeller.
Kırmızı et: Sperm kalitesini destekler.
Bitkisel yağlar: Sperm seviyesi arttırır.
Ispanak: Testosteron seviyesini yükseltir.
Bitter çıkolata: Testosteronu
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