Sığınma evine yerleşen kadın, eşyalarını almaya gidince kocası tarafından öldürüldü. Olay dün Ankara'da meydana geldi. Ayten B. (37), 4 çocuğunun babası kağıt toplayıcısı İdris B.'nin (45) kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce evi terk etti. Sığınma evine yerleşti. Genç kadın, dün eşyalarını almak için evine döndü. Çift arasında tartışma çıktı.
Öfkeli adam, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle kadına ateş etti, ardından aynı silahı çenesine dayayıp tetiği çekti. Sağlık ekipleri, ikisinin de öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren çocukları, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayten B. şiddetli geçimsizlik nedeniyle sığınma evine yerleşti. Kocası İdris B. tarafından katledildi.
Öfkeli adam, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle kadına ateş etti, ardından aynı silahı çenesine dayayıp tetiği çekti. Sağlık ekipleri, ikisinin de öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren çocukları, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayten B. şiddetli geçimsizlik nedeniyle sığınma evine yerleşti. Kocası İdris B. tarafından katledildi.
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