Bugünkü
Takvim

'da koca vahşeti!

’da cani koca, eşyalarını almak için eve dönen karısını katletti. Aynı silahla intihar etti.

Eşkıya!
Sığınma evine yerleşen kadın, eşyalarını almaya gidince kocası tarafından öldürüldü. Olay dün 'da meydana geldi. Ayten B. (37), 4 çocuğunun babası kağıt toplayıcısı İdris B.'nin (45) kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce evi terk etti. Sığınma evine yerleşti. Genç kadın, dün eşyalarını almak için evine döndü. Çift arasında tartışma çıktı.



Öfkeli adam, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle kadına ateş etti, ardından aynı silahı çenesine dayayıp tetiği çekti. Sağlık ekipleri, ikisinin de öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren çocukları, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Ayten B. şiddetli geçimsizlik nedeniyle sığınma evine yerleşti. Kocası İdris B. tarafından katledildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAnkara'da koca vahşeti!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri