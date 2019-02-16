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’ye gelincik

Tunceli’ye gelincik
Dünya çapında koruma altında bulunan , şimdiye kadar çok az görüntülenebildi. 'den gelen haber ise herkesi şaşkına çevirdi. Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan sevimli hayvan, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ne bağlı Köyüngölü Köyü'nde Mutlu Akın tarafından görüntülendi. Beyaz Gelincik'i fotoğraflamayı başaran Mutlu, "Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

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