2019 ilk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşer?

İlkbaharın habercisi olarak kabul edilen cemre düşmesi vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Soğuk havaların ülkemizde etkili olmasının ardından vatandaşlar ilk cemre ne zaman düşecek, ilk cemre nereye düşer sorularına yanıt arıyor. Birçok kişi bir an önce ilkbaharla birlikte güneşli havaların tadını çıkartmak için planlar yapıyor. Peki cemre ne zaman düşüyor? İşte detaylar...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre ilk olarak havaya düşecek. Cemre, 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer ve böylece havalar ısınır. Peki ilk cemre ne zaman düşecek? İşte cevabı...

Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.



CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.