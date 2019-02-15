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  • 15.02.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 09:32

En güzel ve anlamlı ! 15 Şubat 2019 resimli Cuma mesajları

Müslüman alemi bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. İslam dünyasında büyük yeri bulunan Cuma gününde yapılan iyiliklerin de kötülüklerinde iki kat yazıldığına inanılır. Bu özel günü sevdiklerinize hatırlatmanız için en iyi nı derledik.

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları! 15 Şubat 2019 resimli Cuma mesajları

Mübarek Cuma gününde en güzel nı sevdiklerinize göndererek onları mutlu edebilirsiniz. En anlamlı, resimli ve resimsiz Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

-Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

-Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

-YÜCE RAB'BİM..! Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ELLERİMİZİ..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! -Hayırlı Nurlu Cumalar.



-İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Allah'ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

-Ey Rabbim; Habibini öyle sevdir ki bizlere, gözümüzü kapatıp 'Ya Rasulallah' dediğimizde, gül kokusu sarsın her yanımızı. Hayırlı, nurlu cumalar.

-Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

-Ya Rabbim, gittiğimiz yolu hak, zorlukları kolay, imanımızı tam, sözlerimizi isabetli, yolun sonunda kabrimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Hayırlı cumalar

-Adaletin Dünya'ya şamil olması, mazlumların zalimlere galip gelmesi, hakkın batıla üstün olduğu bir dünya temennisiyle cumanız mübarek olsun.



-Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

-Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

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