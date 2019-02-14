Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Tokat'tan geldi. İşsiz Muammer G. (40), 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı (28), dün otomobile bindirerek kaçırdı. Cani koca, daha sonra polisi arayıp eski eşini öldürüp cesedini ormanlık alana attığını anlattı.
Ekipler, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Alev Yıldırım'ın 6 ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise terk edilmiş halde bulundu. Katil zanlısı, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Muammer G. uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, eski eşini kaçırıp hunharca öldürdü. Katil, gözaltına alındı.
Ekipler, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Alev Yıldırım'ın 6 ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise terk edilmiş halde bulundu. Katil zanlısı, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Muammer G. uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, eski eşini kaçırıp hunharca öldürdü. Katil, gözaltına alındı.
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