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T'uzak'

’ta olan cani koca, kaçırdı. Öldürüp cesedini ormana attı...

T'uzak'
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'tan geldi. İşsiz G. (40), 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi 'ı (28), dün otomobile bindirerek kaçırdı. Cani koca, daha sonra polisi arayıp öldürüp cesedini ormanlık alana attığını anlattı.

Ekipler, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Alev Yıldırım'ın 6 ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden aldırdığı öğrenildi. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise terk edilmiş halde bulundu. Katil zanlısı, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.



Muammer G. uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, eski eşini kaçırıp hunharca öldürdü. Katil, gözaltına alındı.

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