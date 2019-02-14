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Sağlıklı hafızanın yolu mideden geçer! Alzheimer’ın ilacı turşu

Sağlıklı bir hafızanın yolu, mideden geçiyor. . , diyabetin Alzheimer’a neden olduğunu söylüyor ve uyarıyor: Poğaça ve kek yemeyin!



ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, hastalıkların altında yatan nedeni araştırdı. Alzheimer, dikkat eksikliği, yorgunluk, cinsel isteksizlik hatta baş ağrısının bile tüketilen besinlerden kaynaklandığını açıkladı.

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