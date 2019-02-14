ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, hastalıkların altında yatan nedeni araştırdı. Alzheimer, dikkat eksikliği, yorgunluk, cinsel isteksizlik hatta baş ağrısının bile tüketilen besinlerden kaynaklandığını açıkladı.
- Yaşam
- 14.02.2019
- Gazete
Sağlıklı hafızanın yolu mideden geçer! Alzheimer’ın ilacı turşu
Sağlıklı bir hafızanın yolu, mideden geçiyor. Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, diyabetin Alzheimer’a neden olduğunu söylüyor ve uyarıyor: Poğaça ve kek yemeyin!
ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, hastalıkların altında yatan nedeni araştırdı. Alzheimer, dikkat eksikliği, yorgunluk, cinsel isteksizlik hatta baş ağrısının bile tüketilen besinlerden kaynaklandığını açıkladı.
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