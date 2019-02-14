Kefirle gülümseyin!

Ekşi tadıyla fermente bir süt ürünü olan kefir, sağlığı koruyor. Sindirim sistemini koruy an bu lezzet bağırsaklardaki faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor. Günde en az iki bardak içilmesi önerilen kefirin faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağışıklığı güçlendirir.
Yorgunluğu giderir. Stresi azaltır.
Yüksek tansiyonu düşürür.
İshal ve kabızlığı iyileştirir.
Diş çürüklerini önler.
Kalp sağlığını korur.
Sinüziti iyileştirir. Astımın ilacıdır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Yorgunluğu giderir. Stresi azaltır.
Yüksek tansiyonu düşürür.
İshal ve kabızlığı iyileştirir.
Diş çürüklerini önler.
Kalp sağlığını korur.
Sinüziti iyileştirir. Astımın ilacıdır.
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