Kefirle gülümseyin!

tadıyla fermente bir süt ürünü olan kefir, sağlığı koruyor. Sindirim sistemini koruy an bu lezzet bağırsaklardaki faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor. Günde en az iki bardak içilmesi önerilen kefirin faydaları şöyle sıralanıyor:Yorgunluğu giderir. Stresi azaltır.İshal ve kabızlığı iyileştirir.Kalp sağlığını korur.