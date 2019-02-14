Ekmek almaya giden yaşlı adam, ölü bulundu. Üzücü olay dün İzmir'de yaşandı. Vatandaşlar, sokakta yerde hareketsiz yatan birini görünce polisi aradı. Ekipler, ölen kişinin aynı sokakta oturan Niyazi Bircan (86) olduğunu belirledi. Komşuları, yalnız yaşayan Bircan'ın ekmek almak için evinden çıktığını söyledi. Astım hastası olduğu belirlenen yaşlı adamın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Yaşam
- 14.02.2019
- Gazete
Ekmek almaya giden yaşlı adam ölü bulundu
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