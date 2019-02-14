Ankara'da 40 günlükken misafirin öptüğü Ecrin engelli oldu

40 günlükken misafirin öptüğü küçük kız, 'serebral palsi' hastalığına yakalandı. Tedavi sonucu hareket etmeye başladı. Olay Ankara'da yaşandı. Ecrin Aydın (9), iddiaya göre 40 günlükken eve gelen misafirlerden birisinin öpmesi sonucu 'pnömokok' virüsü kaptı. Virüs de menenjit hastalığına yol açtı. 3 ameliyat geçiren ve ölümden dönen küçük kız, ağır engelli oldu. Yürüyemeyen, konuşamayan Ecrin, zamanla gördüğü tedavinin etkisiyle hayata sıkı sıkı sarıldı.
Anne Bilnur Aydın,"Kızım, misafirlerimizden kim olduğunu bilmediğimiz, ağzında uçuk olan veya zatürresi olan birinin öpmesi sonucu 'pnömokok virüsü' kaptı. Şu anda yüzde yüz ağır engelli. Benim kızıma 'asla yaşamayacak, bırak git, ölünce haber veririz' demişlerdi ve şu anda o çocuk benimle beraber ve bu sene biz 10'uncu yaşını kutlayacağız. Bu bizim için mükemmel bir şey" diye konuştu.
Anne Bilnur Aydın,"Kızım, misafirlerimizden kim olduğunu bilmediğimiz, ağzında uçuk olan veya zatürresi olan birinin öpmesi sonucu 'pnömokok virüsü' kaptı. Şu anda yüzde yüz ağır engelli. Benim kızıma 'asla yaşamayacak, bırak git, ölünce haber veririz' demişlerdi ve şu anda o çocuk benimle beraber ve bu sene biz 10'uncu yaşını kutlayacağız. Bu bizim için mükemmel bir şey" diye konuştu.
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