Ankara'da 40 günlükken misafirin öptüğü Ecrin engelli oldu

günlükken misafirin öptüğü küçük kız,hastalığına yakalandı. Tedavi sonucu hareket etmeye başladı. Olay Ankara'da yaşandı.(9), iddiaya göre 40 günlükken eve gelen misafirlerden birisinin öpmesi sonucuvirüsü kaptı. Virüs de menenjit hastalığına yol açtı. 3 ameliyat geçiren ve ölümden dönen küçük kız, ağır engelli oldu. Yürüyemeyen, konuşamayan Ecrin, zamanla gördüğü tedavinin etkisiyle hayata sıkı sıkı sarıldı.Şu anda yüzde yüz ağır engelli. Benim kızıma 'asla yaşamayacak, bırak git, ölünce haber veririz' demişlerdi ve şu anda o çocukdiye konuştu.