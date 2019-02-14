Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri çekilen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazanan isimler belli oldu. Geçtiğimiz hafta Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 9. kez devretmişti. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte MPİ Süper Loto sonuçları sorgulamayla ilgili detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (14 ŞUBAT 2019)

Geçtiğimiz hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar 14, 16, 31, 36, 37, 45 olarak açıklanmıştı. 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonucu Milli Piyango idaresi tarafından açıklandı. İşte kazanan numaralar...

Süper Loto Sonucu: 10 - 26 - 28 - 32 - 34 - 40

GEÇEN HAFTA 9. KEZ DEVRETMİŞTİ

Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmadı. Böylece Süper Loto 9. kez devretmiş oldu. Beş bilen 75 kişi 10.605,50 TL'lik ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 4.627 kişi 185,20 TL kazandı. Son olarak 3 bilen 100.818 kişi ise 14,60 TL ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.