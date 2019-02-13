'nde geçtiğimiz pazar eğlenceden dönen(25),(36) ve(39), kol kola yürüdükleri sırada'nin saldırısına uğradı. Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran genç gözaltına alındı.Baygın halde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadınlardan Burcu Nihan Barshan'ın burnu ile kafatasında kırık olduğu, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Barshan, polise verdiği ifadesinde, "" dedi.Saldırgan ise şunları söyledi: "Kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım.Selin Çelik, Mert K'nin kendilerine hakaret ettiğini belirtti.Gökçen Tuncay, "Çevredekilerin yardımıyla kurtulduk" dedi.