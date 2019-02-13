ANTALYA Kaleiçi'nde geçtiğimiz pazar eğlenceden dönen Selin Çelik (25), Burcu Nihan Barshan (36) ve Gökçen Tuncay (39), kol kola yürüdükleri sırada Mert K.'nin saldırısına uğradı. Kadınlara arkadan yaklaşarak yumruk ve tekmelerle saldıran genç gözaltına alındı.
Baygın halde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadınlardan Burcu Nihan Barshan'ın burnu ile kafatasında kırık olduğu, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Barshan, polise verdiği ifadesinde, "Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Saldırgan ise şunları söyledi: "Kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni darbetmeye çalışınca, kendimi savundum. Davacı ve şikayetçi değilim..."
Selin Çelik, Mert K'nin kendilerine hakaret ettiğini belirtti.
Gökçen Tuncay, "Çevredekilerin yardımıyla kurtulduk" dedi.
Baygın halde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadınlardan Burcu Nihan Barshan'ın burnu ile kafatasında kırık olduğu, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Barshan, polise verdiği ifadesinde, "Yerdeyken başıma ve karnıma tekme atmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Saldırgan ise şunları söyledi: "Kadınları, yaklaşık yarım saat önce tartıştığım şahıs zannettim. Arkalarını döndüklerinde yanlış kişiye vurduğumu anladım. Kadınlar beni darbetmeye çalışınca, kendimi savundum. Davacı ve şikayetçi değilim..."
Selin Çelik, Mert K'nin kendilerine hakaret ettiğini belirtti.
Gökçen Tuncay, "Çevredekilerin yardımıyla kurtulduk" dedi.
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