Mucize bebek

Prematüre olarak dünyaya gelen Ayşe bebek, hayata tutunmayı başardı. İzmir'de yaşayan Ataş çifti, iki çocuklarından sonra aldıkları hamilelik haberiyle büyük mutluluk yaşadı. 25'inci haftaya kadar sorunsuz gebelik yaşayan Gülişan Ataş, bir anda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın erken doğuma alındı. Çiftin kızları Ayşe, doğduğunda henüz 700 gramdı.
Çiğli Devlet Hastanesi'nden özel bir hastaneye sevk edilen Ayşe bebeğin hayata tutunması için doktorlar ve hemşireler yoğun çaba harcadı. Doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan minik Ayşe, 120 günün sonunda hayata sımsıkı bağlandı. Dört ayda 2 kilo 600 grama ulaştı. Dün taburcu edilen Ayşe bebek hem ailesine hem de kendisiyle ilgilenen hemşire ve doktorlara büyük mutluluk yaşattı.
ERAY ARPAŞİN
Çiğli Devlet Hastanesi'nden özel bir hastaneye sevk edilen Ayşe bebeğin hayata tutunması için doktorlar ve hemşireler yoğun çaba harcadı. Doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan minik Ayşe, 120 günün sonunda hayata sımsıkı bağlandı. Dört ayda 2 kilo 600 grama ulaştı. Dün taburcu edilen Ayşe bebek hem ailesine hem de kendisiyle ilgilenen hemşire ve doktorlara büyük mutluluk yaşattı.
ERAY ARPAŞİN
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