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e C deyin! Kuşburnu kansere savaş açar

e en büyük darbe vitaminlerden geliyor! C deposu kuşburnu bağışıklığı güçlendiriyor, kansere savaş açıyor...



Çağın vebası kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Kalp hastalıklarından sonra en çok ölümle sonuçlanan bu rahatsızlıkla mücadelede sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmak gerekiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, kanserle mücadelenin hastalık ortaya çıkmadan önce başlaması gerektiğini söylüyor.

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