vebası kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Kalp hastalıklarından sonra en çok ölümle sonuçlanan bu rahatsızlıkla mücadeledealışkanlıklarına sahip olmak gerekiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci,hastalık ortaya çıkmadan önce başlaması gerektiğini söylüyor.