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Çikolata aşkına

Çikolata aşkına
Tadına doyulmayan çikolata, cinsel hayata renk katıyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Kakao, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kanserden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.

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