Çikolata aşkına

Tadına doyulmayan çikolata, cinsel hayata renk katıyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kakao, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kanserden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.
Kakao, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kanserden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.
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