Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.02.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 23:20

13 Şubat sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama

'da heyecanlı bekleyiş son buldu. sonuçları Milli Piyango idaresi tarafından açıklandı. İşte Sayısal Loto'da kazanan şanslı numaralar...

13 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'da kazanan numaralar belli oldu. çekiliş sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi nı açıkladı. İşte bu hafta Sayısal Loto'da kazanan numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 ŞUBAT 2019)

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 1 - 18 - 21 - 24 - 48 - 49

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri13 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar