Zonguldak'ta 4 kişilik Ataman ailesinin yaşadığı iki katlı ev 20 gün önce heyelan nedeniyle zarar gördü. Üzerlerindeki kıyafetlerinden başka giyecekleri olmadığını söyleyen aile, gözyaşı dökerek uzanacak yardım elini bekliyor. Nurten Ataman, "20 gündür sokaklardayız, perişan aç susuz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Psikolojik olarak bunalımdayız. Allah kimseyi çaresiz, kimsesiz, yalnız bırakmasın. İlk önce Allah'tan sonra devlet büyüklerimden, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bize yardım etsinler. Sağda solda hayvanlarım da var. Şu an kumanyaya, paraya, her şeye ihtiyacımız var" diye konuştu.
Heyelan yüzünden iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Heyelan yüzünden iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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