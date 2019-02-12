Olay, Manavgat'a bağlı Bucak Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada Quad Safari rehberliği yapan Önder Ertokmaç (48), Bucak Şeyhler Mahallesi Manavgat Irmağı kenarından turistlerle birlikte tura çıktı.
Olay, Manavgat'a bağlı Bucak Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada Quad Safari rehberliği yapan Önder Ertokmaç (48), Bucak Şeyhler Mahallesi Manavgat Irmağı kenarından turistlerle birlikte tura çıktı.
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