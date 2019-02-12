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  • 12.02.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 11:40

Safari rehberi 'ın feci ölümü

'nın Manavgat ilçesinde turunda önünden geçen leri kaydetmek için uçurumun kenarında ATV'sinin üzerinde duran tur operatörünün aracı kayarak 20 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Tur operatörü , olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Manavgat'a bağlı Bucak Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada Quad Safari rehberliği yapan Önder Ertokmaç (48), Bucak Şeyhler Mahallesi Manavgat Irmağı kenarından turistlerle birlikte tura çıktı.

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