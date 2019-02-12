Dedikoducular yandı!

Yargıtay, kişilik haklarına saldırıya jet tazminat verilmesine hükmetti. Olay Bursa'da meydana geldi. H.G., S.G. ve S.G., kişilik haklarına saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi hakkında tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, mağdur aileye manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Davacı, tazminatın tahsili için icraya başvurdu. Davalı, kararın kesinleşmediğini temyiz aşamasında olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan icra takibinin iptalini istedi. Karar, davacılar tarafından temyiz edilince Yargıtay, devreye girdi. Daire, 'içtihat metni' niteliğindeki kararla, kişilik haklarına saldırıya ilişkin verilen manevi tazminatın kararın kesinleşmeden tahsil edilebileceğine hükmetti.
Davacı, tazminatın tahsili için icraya başvurdu. Davalı, kararın kesinleşmediğini temyiz aşamasında olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan icra takibinin iptalini istedi. Karar, davacılar tarafından temyiz edilince Yargıtay, devreye girdi. Daire, 'içtihat metni' niteliğindeki kararla, kişilik haklarına saldırıya ilişkin verilen manevi tazminatın kararın kesinleşmeden tahsil edilebileceğine hükmetti.
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