Bu kez güldürmedi Oyuncu Özgür Aydın, bindiği taksinin şoförü Yakup Koca’yı darp etti. Alkollü olduğu öğrenilen oyuncu, adliyeye gönderildi...

Megakentin yakındığı taksi belası, yerini yolcu şiddetine bıraktı! Ünlü oyuncu Özgür Aydın, önceki gece yaptığı Kadıköy turundan sonra eve gitmek için taksi çağırdı. Arkadaşlarıyla bindiği taksiden kısa bir süre sonra inen Aydın, taksici Yakup Koca ile tartışmaya başladı. Aracın kapısını şoförün koluna çarpınca kavganın ateşi tırmandı! Oyuncu ve arkadaşları tarafından dövülen Koca, telefona sarılıp taksici tanıdıklarını çağırdı. İddiaya göre olay yerine giden şoförün arkadaşları da ünlü oyuncu ve yakınlarının bıçaklı tehdidine maruz kaldı! Taraflar, gözaltına alındı. Ünlü oyuncu karakolda da 'Sen yandın' diyerek taksi sürücüsüne tehditler yağdırdı. Taksici Koca ve bıçakla yaralanan arkadaşı İlker İlter oyuncudan şikayetçi olduklarını açıkladı. Geceyi karakolda geçiren Özgür Aydın ve gözaltına alınan arkadaşları, ifadelerinin ardından adliyeye yollandı.



