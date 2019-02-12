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  • 13.02.2019 02:16
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 02:18

kanalında bulundu! Böyle izlediler

'nin Pamukkale ilçesinde boş arazideki kanalında, kimliği belirsiz 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Korkunç olay, saat 18.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl yıkımı tamamlanan Üçgen Çarşısı'na ait boş arazide bulananlar, atık su kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

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