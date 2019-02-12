Arkadaşını öldüren zanlının, elinde tüfekle sokaklarda dolaştığı ortaya çıktı. Olay geçen perşembe günü Tekirdağ'da yaşandı. Aytekin Paşa (40), husumetli olduğu Serkan Kınalı'yı (34) av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Mahkemede susma hakkını kullanan zanlı, tutuklandı. Paşa'nın cinayetten önce evinden aldığı av tüfeğiyle yürüdüğü güvenlik kameralarına yansıdı. Sokakta yürürken, vatandaşların yanından gelip geçtiği de görülen Paşa'nın bu sırada öldürdüğü Kınalı'yı aradığı öğrenildi. Katilin daha sona Kınalı'yı ederek öldürdüğü belirtildi.
- Yaşam
- 12.02.2019
- Gazete
Av mevsimi!
Tekirdağ’da Aytekin Paşa, arkadaşını av tüfeğiyle katletti. Silahla birlikte sokaklarda dolaştığı anlar kameralar tarafından kaydedildi...
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