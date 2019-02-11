Kıskançlık cinneti kanlı bitti. Olay dün İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. E.Ç. (26) ile sevgilisi Rabia K. (23) tartıştı. Kıskançlık krizine giren genç adam, kız arkadaşını defalarca bıçakladı. Olay yerinden kaçtı, kısa bir süre sonra polise gidip teslim oldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kızın ise durumumu ağır olduğu öğrenildi. E.Ç.'nin, "Benden para istedi. Beni aldattığını düşünüyorum" diye ifade verdiği ileri sürüldü. TAKVİM'in ulaştığı baba, oğlunun kendisini aradığını belirterek, "'Baba ben kızı öldürdüm. Annemi kız kardeşimi al kaç' dedi. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Sonra oğlunuz yakalandı diye haber geldi" diye konuştu. E.Ç.'nin sosyal medya paylaşımlarının altına olaydan sonra, "Öldün oğlum sen" yazıldığı görüldü.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
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Allah,tan korkmaz,vicdansız,kafir,zalim.
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