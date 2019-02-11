Vücudun en büyük organı olan karaciğer insan yaşamında hayati önem taşıyor. Ağızdan alınan tüm yiyecek ve içecekler ile ilaçların sindirilmesini sağlayan bu organın sağlıklı olması tüm vücudu etkiliyor. Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek, karaciğer sağlığını korumak için yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor.
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