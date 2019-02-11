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sına neden olan besinler neler? Karaciğer yağlanmasını önlemek için neler yapılmalı? İşte ayrıntılar...

Fazla kilo ve sağlıksız beslenme, karaciğeri yağlandırıyor. Bu hayati organı korumak için şekerli ve yağlı besinlerle vedalaşmak gerekiyor

Vücudun en büyük organı olan karaciğer insan yaşamında hayati önem taşıyor. Ağızdan alınan tüm yiyecek ve içecekler ile ilaçların sindirilmesini sağlayan bu organın sağlıklı olması tüm vücudu etkiliyor. Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek, karaciğer sağlığını korumak için yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor.

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