Kara haber!

Sivas'ta Musa Kara (75) dün göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ulaşıma kapalı olan köy yolu, ekipler tarafından 3 saatte açıldı. Ambulansa yürüyerek binen yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.