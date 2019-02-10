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Kara haber!
Sivas'ta Musa Kara (75) dün göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ulaşıma kapalı olan köy yolu, ekipler tarafından 3 saatte açıldı. Ambulansa yürüyerek binen yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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