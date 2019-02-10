Kara haber!

Sivas'ta Musa Kara (75) dün göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ulaşıma kapalı olan köy yolu, ekipler tarafından 3 saatte açıldı. Ambulansa yürüyerek binen yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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- 10.02.2019
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