Bugünkü
Takvim

Sevgililere parlak hediyeler

Sevgililere parlak hediyeler
Sevgililer Günü'ne özel altın ve pırlanta tasarımlar dikkati çekerken; gümüş modellerle de tüketicilere uygun fiyatlı alternatifler sunuluyor. Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, sektörün 14 Şubat'a özel koleksiyon tasarımlarla hazırlandığını ifade ederek, altından pırlantaya, gümüşten inciye kadar pek çok ürün için kampanyalar yapıldığını söyledi. Son günlerde altın fiyatlarının düştüğüne dikkati çeken Çavuşculu, bu durumun hediye etmek isteyenler için fırsat olduğunu vurguladı. Çavuşculu, kampanyalar için "Altında işçilikte yüzde 40'a, pırlanta yüzde 60'a kadar indirim yapılabiliyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSevgililere parlak hediyeler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri