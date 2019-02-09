Sevgililere parlak hediyeler

Sevgililer Günü'ne özel altın ve pırlanta tasarımlar dikkati çekerken; gümüş modellerle de tüketicilere uygun fiyatlı alternatifler sunuluyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, sektörün 14 Şubat'a özel koleksiyon tasarımlarla hazırlandığını ifade ederek, altından pırlantaya, gümüşten inciye kadar pek çok ürün için kampanyalar yapıldığını söyledi. Son günlerde altın fiyatlarının düştüğüne dikkati çeken Çavuşculu, bu durumun hediye etmek isteyenler için fırsat olduğunu vurguladı. Çavuşculu, kampanyalar için "Altında işçilikte yüzde 40'a, pırlanta yüzde 60'a kadar indirim yapılabiliyor" dedi.
- Yaşam
- 09.02.2019
- Gazete
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