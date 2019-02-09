Küçük şeylere tavlandık: Yüzde 58 ‘hatırlanmak yeter’ dedi

Araştırma şirketi DORinsight'ın 'Sevgililer Günü Araştırması' kapsamında katılımcılara, 'Sevgililer Günü hediyesi için ne kadar bütçe ayırdınız?' diye soruldu. Katılımcıların yüzde 26'sı 'Hediye almayacağım' yanıtını verirken, ankete katılanların üçte ikisinin ise hediye beklentisi içinde olduğu sonucuna ulaşıldı. Hediye alacaklarını belirten kişiler içinde bütçesi 50-100 TL olanların oranı yüzde 25, 100-300 TL olanların oranı yüzde 31, 300- 500 TL olanların oranı yüzde 8 iken; 500 TL ve üstü olanların oranı yüzde 10 oldu. Araştırma kapsamında katılımcılara 'Sevgililer Günü'nde size verilecek hediyeden beklentiniz nedir?' diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 33'ü 'Hediye beklentim yok' yanıtını verdi. 'Önemli olan hatırlanmak, küçük şeylerle mutlu olurum' diyenlerin oranı yüzde 58 olurken; 'Özel ve gösterişli bir hediye almak isterim' diyenlerin oranı ise sadece yüzde 10 ile sınırlı kaldı.
- Yaşam
- 09.02.2019
- Gazete
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