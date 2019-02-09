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savar doktor

Kansersavar doktor
Samsun Kavak'ta aile hekimi olan Deniz Sarı Gümüşova, 4.5 yıl önce rahim i olduğunu öğrendi. Asla pet etmedi. Tam 4 kez hastalığı yendi. Yeniden işinin başına geçti. Gümüşova, mucizenin sırrını ise şöyle özetledi: "Doktorumun verdiği ilaçlar haricinde ek olarak bitkisel bir ilaç kullanmadım. İşime ve gündelik hayata devam ettim. Başarmak için birçok nedenim var, çocuğum ve ailem var, arkadaşlarım var, yaşam zevkim vardı. Kanser olduğum dönemde dengeli beslendim, spor yaptım ve en önemlisi hayattan vazgeçmedim."

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