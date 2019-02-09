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Güvercinada’ya haciz

Güvercinada’ya haciz
'da fıkra gibi icra davası yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ile arasında otogar kiralarının tahsilatı nedeniyle tartışma yaşandı. Büyükşehir, otogar kiralarının ödenmesi için Kuşadası Belediyesi'ne yazı yazdı. Ancak belediye ödeme yapmadı. Bunun üzerine büyükşehir, kendi adına toplanan ve faizleriyle 750 bin lirayı bulan otogar ücretlerinin ödenmesi için Kuşadası Belediyesi hakkında icra takibi başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında Kuşadası'nın simgesi tarihi Güvercinada Kalesi'nin de bulunduğu birçok Kuşadası Belediyesi'ne ait mülke haciz koydurduğu ortaya çıktı. Fıkra gibi icra davası herkesi şaşırttı.

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