Üniversite öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından atılarak hayatını kaybetti. Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, suçlamaları reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Çet'in avukatı mahkemeye yeni bir bilirkişi raporu sundu. Mersin Üniversitesi'nden iki profesörün hazırladığı raporun sonuç bölümünde önemli ayrıntılara yer verildi. Raporda olay yeri incelemenin eksik yapıldığına dikkat çekilerek, "Olay yerinde sperm, kan, biyolojik leke tespiti için ışıklı inceleme yapılmadığı, olay yerinde masalar, sehpalar, lavabolar ve zemindeki halılar üzerinde birçok taze ve kurumuş leke mevcut, bunlar üzerinde biyolojik ve kimyasal inceleme yapılamamış, ölü muayene videosunda ve fotoğraflarında Çet'in üzerinden çıkartılan iç çamaşırı ve pedin adli otopsi tutanağında mevcut olmadığı ve üzerinde sperm, kan, tükürük vb. incelemeler yapılmamış olduğu tespit edilmiştir" denildi. Raporda ayrıca Şule Çet'le ilişkiye girildiği değerlendirmesine dikkat çekilerek, "Kalçasında, birbirine paralel içbükey arklar şeklinde ısırık izi ve uyumlu olabilecek şekilli ekimoz tespit edilmiştir" denildi. Çet'in boynundaki kırıkların ise atılmadan önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirmesine yer verildi.
İŞTE ŞOK GÖRÜNTÜLER
Şule'nin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Alkollü olan Akand'ın yürümekte zorluk çektiği ve dengesiz bir şekilde sağa sola yürüdüğü görülüyor. Ayrıca sanık Akand'ın diğer sanık Aksu ile tartıştığı da görüntülere yansıyor.
İŞTE ŞOK GÖRÜNTÜLER
Şule'nin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Alkollü olan Akand'ın yürümekte zorluk çektiği ve dengesiz bir şekilde sağa sola yürüdüğü görülüyor. Ayrıca sanık Akand'ın diğer sanık Aksu ile tartıştığı da görüntülere yansıyor.
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