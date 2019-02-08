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Koruyucuydu anne oldu

, önce devlet korumasındaki 10 aylık Aysima’ya oldu, ardından ile evlendi. Evliliğinden de erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Hanım, “İkisi için de canımı veririm” dedi...

Koruyucuydu anne oldu
Samsun'da yaşayan Zeynep Çalış, Kasım 2015'te devlet korumasındaki bir bebeğe olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. 20 gün sonra ise polis memuru ile tanıştı. Çift evlilik kararı aldı. Koruyucu aile talebi kabul edilen 34 yaşındaki Zeynep'e, Yalçın Çalış da destek verdi. Genç kadın, 10 aylık Aysima'ya koruyucu aile oldu. Aynı dönemde 33 yaşındaki Yalçın Çalış ile evlenen, Zeynep'in 7 ay önce de Toprak Arslan adını verdikleri bir oğlu oldu.



Çalış çifti şimdi hem oğulları Toprak Arslan'ı hem de 4 yaşına giren Aysima'yı büyütüyor. Mutlu bir yaşam süren çift, 2 çocuğa da gözleri gibi bakıyor. Zeynep Çalış, "İlk başlarda bir çocuk evlat edinmek istiyordum ancak birkaç araştırma sonucu koruyucu aile olmamın daha uygun olduğunu düşündüm. Başvuru yaptım, sonra Yalçın'la tanıştım. Böyle bir karar verdiğimi kendisiyle paylaştım, çok olumlu karşıladı. Ardından evlendik. Aysima ailemizin bir parçası oldu. Aynı Toprak gibi. Çok mutlu bir aileyiz. İki çocuğum için de canımı veririm" dedi.

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