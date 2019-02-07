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Romatizmaya sarı mucize! Zerdeçal romatizmaya iyi geliyor...

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, hayatı kabusa çeviriyor. İlaçların yerine tüketilen zerdeçal ise bu hastalığa umut oluyor.

Sağlıklı bir hayatın sırrı, sebze ve meyve yemekte saklıydı. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, mutfaktaki her besinin sağlığa bir katkısı olduğunu açıkladı. Sağlık sırlarını sadece TAKVİM okuyucuları için anlattı.

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