Romatizmaya sarı mucize! Zerdeçal romatizmaya iyi geliyor...

Sağlıklı bir hayatın sırrı, sebze ve meyve yemekte saklıydı. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, mutfaktaki her besinin sağlığa bir katkısı olduğunu açıkladı. Sağlık sırlarını sadece TAKVİM okuyucuları için anlattı.