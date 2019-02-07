Müge Anlı canlı yayınında Adem Kara cinayetinin korkunç gerçekleri ortaya çıkıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 48 yaşında öldürülen ve evinin yakınındaki su kuyusuna atılan Adem Kara cinayeti araştırılıyor. Kokrunç cinayetle ilgili neler yaşandığını merak ediyorsanız 7 Şubat Müge Anlı canlı izleyebilirsiniz...

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