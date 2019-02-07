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  • Son Güncelleme: 07.02.2019 10:15

canlı yayınında korkunç cinayet! 'nın cesedi 15 gün sonra su kuyusundan çıktı! 7 Şubat

canlı yayınında cinayetinin perde arkası araştırılıyor. 48 yaşındaki Adem Kara'yı kim neden öldürdü? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Adem Kara'nın ailesi neler anlatacak? Evlerinin yakınında bulunan su kuyusundan haberi olmayan aile, Adem Kara'yı kimin öldürdüğünden şüpheleniyor? Korkunç cinayet Müge Anlı canlı yayınında aydınlanıyor mu? ında neler yaşandığını merak ediyorsanız, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

canlı yayınında cinayetinin korkunç gerçekleri ortaya çıkıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 48 yaşında öldürülen ve evinin yakınındaki su kuyusuna atılan Adem Kara cinayeti araştırılıyor. Kokrunç cinayetle ilgili neler yaşandığını merak ediyorsanız 7 Şubat yebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

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