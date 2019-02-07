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Lavanta aşkına

Lavanta aşkına
Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, sağlık açısından zengin doymamış yağlar içeriyor. Cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi bulunan lavanta, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Stres ve depresyonu önler.
Baş sını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağır sakları temizler.
Kas ağrılarını keser.

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