Güzel ve tehlikeli!

Bursa'da Sebahat Destanlı, taksiye bindi. Şoför Barbaros Temel'e İstanbul'a gideceğini söyledi. Temel, "Mazot parası yok" dedi. Kadın, şok cihazıyla sürücüyü etkisiz hale getirdi. Boğazına da bıçak dayayıp araçtan attı, gaza bastı. Temel, polisi aradı. 30 dakika süren kovalamacının ardından Destanlı, gözaltına alındı. Barbados Temel, şunları söyledi: "Cebinden çıkardığı şok cihazıyla bana müdahale etti. Kontaktan anahtarı çıkarıp, arabadan indi. Boğazıma bıçak dayadı. Küfürler edip, tekme attı. Arabayı alıp kaçtı."
Taksici Barbaros Temel
Taksici Barbaros Temel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.