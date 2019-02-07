Fenerbahçe TV'nin genç sunucusu Dilay Kemer, uzun süredir ekrandan uzak kaldı. Güzel sunucunun kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı.
Dilay saçları döküldüğü için peruk kullanıyor.
'İLİK NAKLİ OLUYORUM'
Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Kan bağışı çağrısına destek yağdı. Güzel sonucu Instagram'dan kan arayışına gelen yoğun ilgiye teşekür ederek, "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık" diye yazdı. Saçları olmadığı için peruk, makyaj yasak olduğu için de gözlük takan Kemer takipçilerine "İdare edin" mesajı yolladı.
EMRE GÖNLÜŞEN KANSERE YAKALANDI
DILAY'IN ardından ünlü maç spikeri Emre Gönlüşen'den de üzücü bir haber geldi. Gönlüşen, kansere yakalandığını bildirdi ve ekledi: "3 ay önce hasta olduğumu öğrendim. Şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.