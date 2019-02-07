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"Gözlerindeki kıskançlığı görmedim mi sanıyorsun?"

Çukurova'da sesler yükseliyor! Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe? Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.