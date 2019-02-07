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  • 07.02.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 20:58

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’nin, yayınlandığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlenen dizisi ’da sular durulmuyor. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yine gerilim ve entrikalarla dolu bir bölümle ekrana geliyor... Bir Zamanlar Çukurova'nın 19. ünü haberimizden olarak izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN



"Gözlerindeki kıskançlığı görmedim mi sanıyorsun?"
Çukurova'da sesler yükseliyor! Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe? Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

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