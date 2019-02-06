Ölümüne otostop!

İstanbul'da Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu 17 yaşındaki Julia İnanch, dün okul çıkışı yanında bulunan arkadaşı L.H.C. (17) ile Bakırköy Sahilyolu'nda otostop yaptı. İkili, duran bir otomobile binmeyi başardı. Binilen araç da başka bir otomobil ile yarış içerisine girdi. Trafik canavarları, aşırı hız ile makas atarak ilerledi. Büyük korku yaşayan Julia İnanch ve arkadaşı, araçtan inmek istedi. Araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yollarına devam etti. İnanch, arabanın kapısını açıp otomobilin durmasını istedi. Bu sırada aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önce bariyerlere sonra ise ticari bir taksiye çarparak durabildi. Feci kazada talihsiz kız, hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı ise yaralandı. L.H.C. Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayı ucuz atlatan otomobilin şoförü ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Sirkeci istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Emniyete götürülen ikili, ifadelerinde "Otostop çektiler. Öğrenci oldukları için aldık. Tanımıyoruz" dedi.
TRAFİK CANAVARI SONU OLDU
Lise öğrencisi Julia İnanch, henüz 17 yaşındaydı. Otostop çektiği aracın kurbanı oldu.
Önce bariyerlere sonra ise ticari bir taksiye çarparak durabildi. Feci kazada talihsiz kız, hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı ise yaralandı. L.H.C. Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayı ucuz atlatan otomobilin şoförü ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Sirkeci istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Emniyete götürülen ikili, ifadelerinde "Otostop çektiler. Öğrenci oldukları için aldık. Tanımıyoruz" dedi.
TRAFİK CANAVARI SONU OLDU
Lise öğrencisi Julia İnanch, henüz 17 yaşındaydı. Otostop çektiği aracın kurbanı oldu.
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