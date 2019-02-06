Nar güç verir

Kışın en sevilen meyveleri arasında bulunan nar, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. C vitamini deposu bu mucizevi meyve, demir, potasyum içeriği ile bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. Doğal viagra etkisi gösteren nar, cinsel isteği artırıyor. Libidoyu yükseltip çiftlerdeki cinsel soğukluğu bitiriyor. Mutluluk veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp ve damar hastalıklarını önleyici etki gösterir.
Antioksidan etkisiyle grip, soğuk algınlığı ve bronşitte karşı koruma sağlar.
Prostat kanserini önler.
İshali keser.
Mide hastalıklarına karşı doğal ilaç etkisi vardır.
Enfeksiyon, iltihap ve yaralara iyileştirir.
Ciltteki kırışıklıkları azaltır ve gençleştirir.
Dişleri korur.
Kalp ve damar hastalıklarını önleyici etki gösterir.
Antioksidan etkisiyle grip, soğuk algınlığı ve bronşitte karşı koruma sağlar.
Prostat kanserini önler.
İshali keser.
Mide hastalıklarına karşı doğal ilaç etkisi vardır.
Enfeksiyon, iltihap ve yaralara iyileştirir.
Ciltteki kırışıklıkları azaltır ve gençleştirir.
Dişleri korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.