Maydanozla temizlen

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Vücuda dışarıdan giren tüm zararlı bakteriler, sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Aldığımız havadan yediğimiz besinlere kadar tüm toksinler karaciğerin de yükünü artırıyor. Bu toksinlerin temizlenmesinde detoks büyük etki sağlıyor. Uzman Diyetisyen Dr. Seda Albayrak; toksinlerin atılması için sigara, çay ve kahveden uzak durulmasını, günde 14 bardak su içilmesini öneriyor. Günde en az yarım saat kadar hafif tempolu şekilde yürünmesi gerektiğini belirten Dyt. Albayrak, şöyle devam ediyor: "Kırmızı pancar detoksa yardımcıdır. , salatalık, elma, lahana, badem ve keten tohumu vücudu zararlı toksinlerden temizler. Karaciğeri korur."

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